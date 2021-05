27.05.2021 - Stabübergabe

Fast nahtlos gelingt der Stabwechsel in der Leitung des Kulturamtes von Neuss: Harald Müller scheidet am 30. Juni 2021 nach 32 Jahren aus seinem Amt aus. Damit geht eine Ära zu Ende, die Müller auf eigenen Wunsch über das Pensionsalter hinaus um zwei Jahre verlängert hat. So konnte mit dem zeitgleichen Ruhestand von Kulturreferent Dr. Rainer Wiertz das Kulturamt organisatorisch neu aufgestellt werden. Dr. Benjamin Reissenberger übernimmt am 1. August die Leitung des Kulturamtes und läutet damit eine hoffentlich ebenso glückliche wie nachhaltig wirkende Ära des Kulturschaffens für Neuss, seine Kulturszene und seine Bevölkerung ein.

Im Interview auf www.neuss.de ist Näheres zum Wirken von Harald Müller, zur Person von Benjamin Reissenberger und zu seiner Haltung gegenüber allen Kunstsparten zu erfahren. Man darf gespannt sein auf eine neue, durchaus auch der Tradition verpflichtete Kulturzeit in Neuss.

(Stand: 27.05.2021/Spa)

Ein Foto von Dr. Benjamin Reissenberger finden Sie in unserem Bildarchiv.