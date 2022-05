27.05.2022 - Planungsausschuss tagt am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 1. Juni 2022 tagt ab 17 Uhr der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität im Ratssaal (Markt 2, Rathaus) der Stadt Neuss. Auf der Tagesordnung steht unter anderem das neu zu beschließende Parkraumbewirtschaftungskonzept. Dieses ist Teil des in der Erstellung befindlichen Mobilitätsentwicklungskonzeptes der Stadt Neuss. Ebenso steht der Entwurf des Leitbilds Innenstadt als Grundlage für die Entwicklung von weiteren Projekten und Maßnahmen in der Neusser Innenstadt zum Beschluss.

Die Sitzung wird vom Ausschussvorsitzenden, Stadtverordneten Sascha Karbowiak geleitet.

Die Unterlagen zur Sitzung stehen im Bürgerinfoportal unter neuss.de zur Verfügung.

(Stand: 27.05.2022/Bo)