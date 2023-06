27.06.2023 - Fahrbahnsanierung mehrerer Straßen in Hoisten

In Neuss-Hoisten werden ab Montag, 17. Juli 2023, die Fahrbahnen auf der Karlstraße, der Gereonstraße, der Welderstraße, der Schelmrather Straße und Am Spienhauer saniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich sieben Wochen dauern, während der Bauzeit bleiben die betroffenen Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auf den Straßen wird der Asphalt in der gesamten Breite der Fahrbahnen ausgefräst und mit einem neuen Deckenüberzug aus Splittmastixasphalt versehen. Im Zuge der Bauarbeiten werden zudem die Entwässerungsrinnen erneuert oder ertüchtigt sowie Straßenabläufe, Schachtabdeckungen und Kappen ausgetauscht.