27.06.2023 - Kreativität, Genuss und sportliche Entspannung

Wer abseits von Sonne, Schwimmbad oder Grillabenden in Neuss etwas erleben möchte, der kann in diesem Sommer aus einer Vielfalt von Kursen der VHS-Sommerakademie wählen. Alle Angebote der Fachbereiche Gesundheit und Kulturelles Gestalten richten sich genauso an Einsteiger und Einsteigerinnen wie auch an Profis, die Lust haben, ihre Kenntnisse in den Ferien zu vertiefen.

Atmen Sie all den Alltagsstress in einem intensiven Yoga Retreat über den Dächern von Neuss einfach weg, beispielsweise am zweiten Juliwochenende. Alternative Yogaangebote, wie eine Einführung in die Grundlagen des Hatha Yogas an fünf Dienstagabenden, bieten die Sommerakademie darüber hinaus an. „Für Viele sind die Sommerwochen auch immer eine Zeit, in der man ohne Stress einmal etwas Neues ausprobieren kann. Ganz in Ruhe, ganz für sich selbst“, weiß Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS Neuss, aus Erfahrung.

Wer beim Stichwort „Sommer“ eher an guten Wein und leckeres Essen denkt, der sollte sich den Kurs „Summertime! – Gerichte für den Sommer“ am 9. August oder die „Weinprobe für Einsteiger*innen“ Ende Juli vormerken. Bei einem Tasting wird nicht nur Wissen über Rebsorten oder Anbaugebiete vermittelt, sondern auch erläutert, warum einem manche Weine besser schmecken als andere.

Ran an die Pinsel und Farben

Ach, könnte man diesen Sommermoment festhalten! Das haben viele bestimmt auch schon einmal gedacht. Machen Sie es doch! Ob mit dem Bleistift, in Ölfarben oder mit Kohle, der Kurs „Grafik und Malerei“ vermittelt zeichnerische und malerische Techniken und das genau auf dem Level, auf dem sich die Teilnehmenden befinden. Eher ungewöhnlich ist die Idee des Kurses „Abstrakte Fotografie – Malerische Techniken in der Fotografie“. Hier werden Aufnahmetechniken vermittelt, die es erlauben, eine unkonventionelle Bildaussage umzusetzen. Noch immer ist der künstlerische Knoten nicht geplatzt? Wie wäre es dann mit einem Makramee Projekt oder der künstlerischen Gestaltung in der himmlischen Feuerfarbe Gold?



Alle Kurse der Sommerakademie finden sie unter www.vhs-neuss.de. Anmeldungen sind online, per E-Mail oder bei der VHS Neuss vor Ort im RomaNEum möglich.

