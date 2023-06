27.06.2023 - Kunstgenuss im Museum: COMEBACK 2

In der beliebten Reihe „Kunstgenuss“ widmet sich Kunstvermittlerin Dr. Carola Gries am kommenden Donnerstag, 29. Juni 2023 um 18.30 Uhr im Clemens Sels Museums Neuss der laufenden Ausstellung „COMEBACK 2. Restaurierte Werke neu entdecken!“.



Mit COMEBACK 2 präsentiert das Museum die ersten Ergebnisse des umfangreichen und noch mindestens bis zum Jahresende laufenden Restaurierungsprozesses nach dem Wasserschaden im vergangenen Jahr. Unter anderem können Émile Bernards Werk »Die Ernte in Saint-Briac« und Wilhelm Morgners »Astrale Komposition XI« wieder gezeigt werden. Dank neuer thematischer Schwerpunkte und digitaler sowie hybrider Vermittlungsangebote bietet auch Teil 2 der Neupräsentation neue spannende Zugänge zu Kunst und Kunstgeschichte. Im Anschluss an die Führung bietet sich bei einem gemeinsamen Glas Wein die Gelegenheit zum Austausch. Die Teilnahmegebühr beträgt 11 Euro inklusive Weinverkostung. Eine Anmeldung ist erforderlich.



Anmeldung und weitere Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de sowie dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141.

