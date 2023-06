27.06.2023 - Schulabschlüsse auf dem Zweiten Bildungsweg an der VHS Neuss

5,9 Prozent eines Jahrgangs beenden ihre Schullaufbahn ohne Abschluss, stellt das Statistische Bundesamt für das Jahr 2020 fest. Einige holen ihren Abschluss auf dem Zweiten Bildungsweg nach. Zum Beispiel an der Volkshochschule in Neuss im RomaNEum. Dort werden seit Jahren staatlich anerkannte Abendlehrgänge durchgeführt. Und das mit großem Erfolg: 20 Personen konnten jetzt ihre Zeugnisse von Michael Rotte, dem Fachbereichsleiter der VHS für den Zweiten Bildungsweg, entgegennehmen. Sie hatten zwei Semester für den Ersten Schulabschluss (ehemals: Hauptschulabschluss), bzw. vier Semester für den Mittleren Schulabschluss in der VHS gelernt. Und dass in den meisten Fällen neben der Arbeit, neben Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen.

„In diesem Semester hat eine Teilnehmerin wenige Wochen vor den Prüfungen ihr Kind bekommen - und dennoch hat sie den Abschluss geschafft,“ berichtet Michael Rotte anerkennend. Dass Eltern in den Kursen sind, ist dabei nichts besonderes: „Es ist bewundernswert, wie viel Kraft und Disziplin viele Teilnehmende aufbringen, um Kinder, Haushalt, Geld Verdienen mit den Hausaufgaben und den vier Abendterminen in der VHS zu vereinbaren,“ bekräftigt Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS Neuss, die die Ehrenpreise bei der Zeugnisverleihung übergibt. Die Preise wurden vom Förderverein der VHS gespendet. Der hatte in diesem Jahr einige Teilnehmende zusätzlich unterstützt, indem er ihnen Förderunterricht finanziert hat.



Dass das Lernen mit den Lehrkräften in der VHS Freude bereitet, konnte man auch im Nachgang der Zeugnisverleihung sehen: „Die Lehrkräfte, die an der VHS unterrichten, erfüllen natürlich die gleichen Standards wie an den Regelschulen,“ erklärt Michael Rotte, „zusätzlich haben sie aber Lust, genau mit unserer Zielgruppe zu arbeiten. Bei uns ist jeder freiwillig und gerne!“. Das und die kleinen Lerngruppen an der VHS scheinen den Erfolg auszumachen. Viele der Teilnehmenden haben bereits einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen. Eine Absolventin hat ein Angebot aber gerade abgelehnt: nach einem Abschluss im Ersten Schulabschluss mit der Note 1,0 hat sie sich entschlossen, weiter in die VHS zu kommen und auch noch ihren Mittleren Schulabschluss zu erwerben.