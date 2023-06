27.06.2023 - Theaterstück "Ein bärenstarkes Fest"

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Kindertheater im Grünen“ lädt das Jugendamt der Stadt Neuss Kinder ab 3-4 Jahren und deren Familien am Samstag, den 01. Juli 2023, um 15 Uhr, in die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus (Leostraße 71, 41462 Neuss) ein. Dort läuft das Stück "Ein bärenstarkes Fest" des Kinder- und Jugendtheaters "theaterspiel" aus Witten. Ein Stück über Vorurteile, deren Überwindung, über das Alleinsein und das Zusammenhalten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig und der Eintritt ist frei. Für weitergehende Fragen steht die Jugendförderung unter 02131-90-5139 gerne zur Verfügung.

Ein bärenstarkes Fest - Inhalt

Merle hat morgen Geburtstag - das ist doch der schönste Tag überhaupt, oder? Doch dieses Jahr ist alles anders: Papa wohnt jetzt woanders, Mama musste dringend wegfahren, und Merle soll nun zum ersten Mal bei ihrer Tante Thea übernachten. Aber was noch viel schlimmer ist: Sie möchte Merles Festtag einfach vergessen. Aber warum? Thea weiß nicht, was sie Merle schenken soll und feiert seit Jahren nicht mal mehr ihren eigenen Geburtstag. Doch Merle hat eine Idee: Mit viel Fantasie, einem Buchstabenrätsel und einem bärenstarken Traum verschafft sie sich Gehör. Am Ende schaffen es Jung und Alt mit Torten, Teddys und ungewöhnlichen Geschenken ein tolles Geburtstagsfest zu feiern...

