27.07.2021 - Kindertheaterreihe „Samstags im Park“

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Samstags im Park“ lädt das Jugendamt der Stadt Neuss Kinder ab drei Jahren und deren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel am Samstag, 31. Juli 2021, um 15 Uhr, vor die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, Neuss-Furth, ein.

Das Stück handelt von Reimmund Vogel, der mit seiner Vogelscheuche Knuddeldaddelda in seinem Garten ImmergrünImmerbunt lebt. Jeden Tag erfreut er die Vogelscheuche mit Reimen, Versen, Gedichten und Geschichten.

Als die Vogelscheuche plötzlich verschwindet, beginnt er flugs mit der Suche nach seinem wundersamen Freund, denn Knuddeldaddelda ist eine ganz besondere Vogelscheuche. Sie liebt nicht nur Gereimtes, sondern auch die Vögel, und die Vögel lieben sie. Im Winter sitzen auf ihr immer drei Spatzen, im Herbst umschwirren sie die Raben, im Sommer die Möwen und im Frühling wird sie von der ganzen Vogelschar besucht. Die Vögel erzählen bei den Besuchen, zwitschernd, von ihren Abenteuern in der weiten Welt. Von Ameisen, denen die Beine wehtun, von glotzenden Kängurus und lachenden Nashörnern … Könnte es sein, dass all die Gedichte und Geschichten, all die Vogelabenteuer, die Reiselust der Vogelscheuche erweckt haben? Hat sie sich - mit den Vögeln - in die Lüfte erhoben?

Unmöglich, denkt Reimmund. Bis ein Vogel mit einem Zettel im Schnabel angeflattert kommt. Natürlich mit einem Gedicht …

In diesem Jahr gelten für die Besucher besondere Regelungen hinsichtlich der aktuellen Corona-Schutzverordnung. So findet die Veranstaltung draußen vor der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus statt. Bei schlechter Witterung muss die Veranstaltung leider ausfallen. Es gelten immer die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Auch die Besucherzahl ist von den aktuellen Coronamaßnahmen abhängig und wird somit entsprechend angepasst. Die Teilnahme ist daher nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Diese kann unter der E-Mail-Adresse jugendarbeit@stadt.neuss.de getätigt werden. Bitte geben Sie in der E-Mail an, für welches Stück Sie sich anmelden möchten, mit wie vielen Personen Sie zuschauen möchten und Ihre Kontaktdaten. Eine Ausgabe von Bastmatten ist dieses Jahr nicht möglich.

Gerne sendet das Jugendamt den aktuellen Erlass zu, wenn Sie Fragen bezüglich der Datenerhebung und Rückverfolgbarkeit in Zeiten von Corona haben. Für weitergehende Fragen oder eine kurzfristige Abmeldung steht die Jugendförderung unter 0157 34948587 gerne zur Verfügung.







Die weiteren Termine an den kommenden Ferien-Samstagen:



07.08.2021 Theater Töfte „Das Elefantenkind“

14.08.2021 Lila Lindwurm „Monsterquatsch und Wackelzähne“





