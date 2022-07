27.07.2022 - Manga und Japanisch für Anfänger*innen

Für Fans des Manga-Comic-Stils, die sich für die japanische Sprache interessieren und Spaß am Zeichnen und Colorieren haben, startet am 22. August ein Kurs der Volkshochschule Neuss.

In 15 Unterrichtseinheiten - jeweils montags von 18 bis 19.30 Uhr - werden Einblicke in die Genre- und Formenlehre vermittelt sowie anatomisches Zeichnen unterrichtet. Mit Bleistift, Tuschestiften oder Pastellkreide erlernen die Teilnehmenden, wie sie ihre Helden auf Papier bringen. Kreatives Gestalten wird mit dem Erlernen erster japanischer Grundkenntnisse kombiniert, so dass am Ende ganze Storyboards entwickelt werden können.

Der Kurs der Stufe A1 eignet sich für Jugendliche ab zwölf Jahren. Alle Kurseinheiten finden im RomaNEum, Brückstr. 1, statt. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-neuss.de möglich.

(Stand: 27.07.2022, Kro)

https://www.vhs-neuss.de/programm/sprachen/fremdsprachen/kurs/Manga-und-Japanisch-fuer-Anfaenger-bis-A1-abends/W213111#inhalt