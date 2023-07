27.07.2023 - Busumleitung wegen Schützenveranstaltung am Obertor

Am Dienstag, 1. August, findet von etwa 17 bis 23 Uhr am Obertor der Jubiläumstag des Neusser Bürger-Schützen-Vereins mit S. M. Marc I. statt. Aus diesem Grund fahren die Busse der Linien 841,849, 851, 852, 854 und 858 eine Umleitung zwischen den Haltestellen "Alexianerplatz" und "Zolltor".

Es werden folgende Umleitungen gefahren:

"Alexianerplatz" in Fahrtrichtung "Zolltor": Nach der Haltestelle "Alexianerplatz" fahren die Busse über Augustinusstraße und Stresemannallee bis zur Ersatzhaltestelle „Stadthalle“, die sich vor dem Fahrradständer befindet. Danach führt die Umleitung über Europadamm und die Straße „Am Kehlturm“ bis zur Haltestelle "Landestheater 6". Von dort folgen die Busse ihrem Linienweg bis zum Zolltor.

"Zolltor" in Fahrtrichtung "Alexianerplatz": Nach der Haltestelle "Zolltor" fahren die Busse über Zollstraße und die Straße "Am Kehlturm" über Europadamm und Hessentordamm bis zur Ersatzhaltestelle "Stadthalle", die sich an der Rückseite der Straßenbahnschleife befindet. Von dort führt die Umleitung weiter über Stresemannallee und Augustinusstraße. Von dort folgen die Busse ihrem Linienweg bis zum Alexianerplatz.

Alle Informationen zu den Umleitungen sind auch auf der Internetseite der Stadtwerke Neuss unter www.stadtwerke-neuss.de abrufbar.