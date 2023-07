27.07.2023 - Englischkurse der VHS

Im August starten bei der VHS Neuss neue Englischkurse. Auf verschiedenen Niveaus sind erfahrene und auch neue Lehrkräfte im Einsatz.

Anita Ugoagha hat ihre „Premiere“ bei der Volkshochschule mit einem online-Kurs auf A2 - Niveau und Mark Seebürger, – immer freitags - ab 11. August mit drei Präsenz-Kursen auf verschiedenen Niveaus. Online –und Präsenzkurse bei Dozentin Birgit Stallknecht beginnen auf verschiedenen Niveaus ab Ende August. Last not least gibt es erstmals die Möglichkeit eines online-Bildungsurlaubs in Business- English mit Dozentin Friederike Kenneke auf dem Niveau B1/B2 vom 2. bis zum 6. Oktober 2023.

Nähere Details und zu den Kursen und zur Anmeldung zu allen Kursen finden Sie auf der Website der VHS oder telefonisch unter 02131/90-4151.