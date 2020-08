27.08.2020 - Bewerbung für Heimatpreis 2020

Auch in diesem Jahr wird die Stadt wieder einen Heimatpreis ausloben. Ab sofort und bis zum 30. September 2020 können sich alle ehrenamtlich Tätigen, natürlichen Personen oder Personengruppen, Vereine und/oder einzelne Abteilungen von Vereinen oder Bürgergruppen, die sich für die Heimat im besonderen Maße verdient gemacht haben bewerben.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung / Vorschläge per Post an:

Bürgermeisteramt

Geschäftsstelle Ehrenamt und Heimat

Vera Hausotter

Markt 2-6

41460 Neuss

oder

per Mail an vera.hausotter@stadt.neuss.de geschickt werden.