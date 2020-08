27.08.2020 - Finale 21. Literarischer Sommer

Das Finale des 21. Literarischen Sommers findet am Donnerstag, 3. September 2020, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Bei der letzten Veranstaltung ist der niederländische Autor Jaap Robben zu Gast und stellt sein Projekt „Operatie Veritable – Auf Spurensuche am Niederrhein“ vor. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sucht Robben am Niederrhein Spuren der Befreiung. Seit Längerem beschäftigt ihn die Frage: Warum wird das Kriegsende und die Befreiung von der NS-Diktatur in Deutschland nicht gefeiert? Seine Recherche führt ihn zu unterschiedlichen Gesprächspartnern. So trifft er einen Oberstleutnant, einen ehemaligen Wehrmachtsoldaten oder einen Sohn, der nicht verschickte Briefe seiner Mutter auf dem Dachboden findet. In fünf Artikeln hat Robben diese Spurensuche festgehalten, die er an diesem Abend vorstellt.

Der Schriftsteller und Theaterregisseur Jaap Robben wurde 1984 in Oosterhout geboren. Sein Werk umfasst neben Artikel und Romane auch Kinder- und Jugendbücher. 2017 hat er seinen Debütroman „Birk“ in der Stadtbibliothek präsentiert.

Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Karten gibt es nur online unter

www.literarischer-sommer.eu.