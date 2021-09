27.09.2021 - Herbstferienprogramm in der Stadtbibliothek

Die Herbstferien rücken näher und die Stadtbibliothek bietet für Kinder und Jugendliche verschiedene Veranstaltungen an. Passend zum Herbst können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren am Montag, 11. Oktober, um 10 Uhr den Igel besonders unter die Lupe nehmen. In einem Quiz stellen die Kinder ihr Wissen unter Beweis, lotsen einen verirrten Spiel-Igel durch ein Labyrinth und basteln einen eigenen Buch-Igel. Die Veranstaltung dauert etwa 90 Minuten und ist für alle Teilnehmenden kostenfrei. Eine Anmeldung über den Veranstaltungskalender auf der Website der Stadtbibliothek wird vorausgesetzt.

https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/herbstferienaktion/.

In der zweiten Herbstferienwoche werden Fantasie und Kreativität benötigt, denn die Stadtbibliothek lädt Jugendliche, im Alter von zwölf bis 14 Jahren, zu einem fünftägigen Schreibworkshop mit der Autorin Claudia Satory ein. Die Teilnehmenden beschäftigen sich von Montag, 18. Oktober, bis zum Freitag, 22. Oktober 2021, von 10 bis 13 Uhr mit dem Märchenkosmos, in dem es zauberhafte Orte, magische Wesen, Geheimnisse, Superhelden und vieles mehr gibt. Anschließend können die Jugendlichen selber im Schreibkosmos aktiv werden und spannende Geschichten entwickeln. Zum Abschluss des Workshops werden die einzelnen Werke am Samstag, 23. Oktober, um 14 Uhr gegenseitig vorgestellt. Zu diesem Termin sind die Familienangehörigen herzlich eingeladen. Die Schreibwerkstatt wird gefördert durch die Initiative „SchreibLand NRW“. Die Teilnahmegebühr zum Schreibworkshop beträgt 15 Euro. Eine Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek wird vorausgesetzt.

https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/kreative-erzaehl-und-schreibwerkstatt-maerchen-schreiben-so-geht-das/.

(Stand: 27.09.2021, Fi)

Bildmaterial und das Logo von SchreibLand NRW finden Sie in unserem Bildarchiv

Bildunterschrift: Die Autorin Claudia Satory leitet den Schreibworkshop in den Herbstferien. Der Abdruck ist kostenfrei, Copyright: Claudia Satory

Logo von SchreibLand NRW. Der Abdruck ist kostenfrei, Copyright: SchreibLand NRW