27.09.2021 - NEUSSpublik erschienen

Soll Neuss zukünftig offiziell „Neuss am Rhein“ heißen? Über diese Umfrage unter den Neusser Bürgerinnen und Bürgern berichtet die aktuelle Ausgabe von NEUSSpublik, die in dieser Woche an alle Neusser Haushalte verteilt wird und auch online unter www.neuss.de verfügbar ist. Weitere Themen sind unter anderem die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt, die Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 sowie Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt Neuss.

(Stand: 27.09.2021/Spa)