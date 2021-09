27.09.2021 - „Tag der Bibliotheken“

Zum offiziellen „Tag der Bibliotheken begrüßt die Stadtbibliothek am Sonntag, 24.Oktober, um 14 Uhr die Autorin Babette Pribbenow. Sie wird aus dem ersten und zweiten Teil ihrer Reihe “Das Reitinternat Blossom Hill” vorlesen. Im Fokus steht die zwölfjährige Rosalie, die am berühmten Pferde-Internat „Blossom Hill“ aufgenommen wird und sich dort in ihrem neuen Leben zurechtfinden muss. Übellaunige Zimmergenossen, Intrigen und andere Gemeinheiten bereiten ihr einen schwierigen Start, aber mit genug Mut und ihren Freunden bezwingt sie jede Hürde. Der Eintritt zu dieser Lesung, die im Rahmen des Projektes „Neustart Kultur“ stattfindet, ist frei. Eine Anmeldung wird nicht vorausgesetzt, ist aber erwünscht unter https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/familienlesung-mit-der-autorin-babette-pribbenow/.

(Stand: 27.09.2021, Fi)

Bildmaterial finden Sie in unserem Bildarchiv.

Babette Pribbenow liest aus ihren beiden Büchern der „Das Reiterinternat Blossom Hill“.

Der Abdruck ist kostenfrei, Copyright: Babette Pribbenow