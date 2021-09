27.09.2021 - Waldkindergarten Neuss e. V.

„Für den Waldkindergarten Neuss e. V. ist ein neuer ein Standort gefunden worden“, freute sich Jugenddezernent Ralf Hörsken, als er jetzt den Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung darüber informiert hat. Der Waldkindergarten ist seit Februar 2020 im Betrieb an einem provisorischen Standort an der Lutherstraße. Ein zunächst geplanter Standort hinter dem Kinderbauernhof an der Gerhard-Hoehme-Allee konnte aus baurechtlichen Gründen nicht realisiert werden. Nun kann der Waldkindergarten Neuss e. V. künftig alternativ auf einem städtischen Grundstück an der Aurinstraße beheimatet sein. Dort wird der Kindergarten Nachbar der St. Hubertus-Grundschule und kann fußläufig den Selikumer Park und die Erft erreichen. Der Träger bereitet aktuell den Bauantrag vor. Dank der Kooperation vieler Stellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung und des Engagements der Elterninitiative konnte nun diese Lösung gefunden werden, damit der Waldkindergarten Anfang 2022 an einem festen Standort seinen Betrieb aufnehmen kann.

(Stand: 25.09.2021, Fi)