27.09.2022 - LEGO-Online-Workshop, Märchen und Pimp my pott

In den Herbstferien bietet das Clemens Sels Museum Neuss wieder ein kreatives und abwechslungsreiches Programm für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Die Formate gehen über 180 Minuten und kosten 10 Euro pro Kind. Da das Haus erst am 6. November 2022 seiner Türen wieder öffnet, finden die Programme entweder digital oder an verschiedenen Veranstaltungsorten statt. Eine Anmeldung ist über die Website des Museums oder telefonisch unter 02131/90 4141 erforderlich.

Programm:

Dienstag, 4. Oktober 2022, 10 bis 13 Uhr

Zauberhafte Märchenwelten – Digitaler Brick Art Workshop

Tauche mit dem Brick Art Künstler Cole Blaq in die aufregende und kunterbunte Welt der Märchen ein.

Anmeldeschluss ist hier Dienstag, 27.09.2022, da die LEGO-Pakete nach Anmeldung verschickt werden. Bei einer späteren Anmeldung müssen die LEGO-Pakete im Museum abgeholt werden!

Donnerstag, 6. Oktober 2022, 10 bis 13 Uhr

BookCreator goes Märchen-Comic – Workshop in der HABA Digitalwerkstatt

Kombiniere die analoge und digitale Welt und erschaffe deine ganz persönlichen Märchenhelden*innen in deinem eigenen digitalen Comic! Von der Geschichte, über die Dialoge, Kulissen und natürlich die Helden*innen... alles liegt in eurer Hand. Als Inspiration dienen dabei altbekannte Märchen. Der fertige Comic wird am Ende des Workshops im pdf-Format mit nach Hause genommen.

Die Anmeldung erfolgt über die Website des Museums, der Workshop findet in der HABA Digitalwerkstatt Neuss, Krefelder Straße 55, 41460 Neuss statt.

Donnerstag, 10. Oktober 2022, 10 bis 13 Uhr

Pimp my Pott: Die Potteria Edition

Heute wird’s ganz wild mit Bild… Ob Farbexplosion oder meditatives Monochrom: Du gestaltest deinen ganz persönlichen Kaffeepott in der Potteria Neuss. Nachdem du deiner Kreativität freien Lauf gelassen hast, wird dein ganz eigener Pott glasiert und gebrannt. Aus diesem unverwechselbaren Einzelstück schmeckt auch der Kakao gleich doppelt so gut! Der Workshop findet in der Potteria Neuss, Rheintorstraße 24 - Innenhof, 41460 Neuss statt.

Ein Foto finden Sie in unserem Bildarchiv.

(Stand 27.09.2022)