27.10.2020 - Nächster Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff

Der nächste Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss findet am Donnerstag, 12. November 2020, um 19 Uhr coronabedingt wieder als Videokonferenz statt. Die nächste Ausgabe behandelt das Thema „Verändere deine Emotionen – nutze deine Ressourcen“.

Alle Bewegungsabläufe werden von unserem Gehirn gesteuert. Der mentale Muskel speichert auch alle Erfahrungen und Überzeugungen in seinem neuronalen Netzwerk. Manche dieser Spuren sind ressourcenstärkend, andere hindern uns daran, gesetzte Ziele zu erreichen. Mittels eines problemorientierten und zielgerichteten Mentalcoachings lassen sich emotionale Störfelder präzise identifizieren und auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse lösen.

Lucia Gräfe, Beraterin und Trainerin aus Neuss, wird als Referentin der Online-Veranstaltung durch Übungen und Anleitungen aufzeigen, wie man in entscheidenden Situationen auf seine Stärken zurückgreifen und stressendende und dysfunktionale Emotionen auflösen kann. Als Managementberaterin, Coach und DSLV-Trainerin vermittelt sie außerdem, wie Authentizität, Klarheit, Konzentration und Energie gewonnen und bewahrt werden können. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Gelegenheit zur Diskussion.

Der Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff richtet sich an Frauen, die sich selbstständig machen möchten, die den Schritt vor kurzem gewagt haben und Unternehmerinnen und Angehörige der Freien Berufe, die bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der Selbständigkeit gesammelt haben. Dabei können in einem lockeren, gemütlichen Rahmen Informationen und Tipps ausgetauscht werden. Neue Teilnehmerinnen sind immer herzlich willkommen. Eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 02131/903101 ist beim Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss möglich.





(Stand: 27.10.2020, Kro)