27.10.2022 - Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität tagt am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 2. November 2022, findet die nächste Sitzung des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Beschluss über die Eckpunkte und vorgezogenen Maßnahmen des Mobilitätsentwicklungskonzeptes. Letzteres ist in den letzten beiden Jahren in einem Prozess aus verschiedenen Bürgerbeteiligungsformaten sowie in den politischen Gremien und den Ersten Erfahrungen mit aktuellen Projekten entstanden. Ebenfalls auf der Tagesordnung der Sitzung steht eine Beschlussvorlage zur Einführung von On-Demand-Verkehren im Neusser Stadtgebiet.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, findet im Weitzzimmer (U.214/217) des Neusser Rathauses statt und wird vom Ausschussvorsitzenden Sascha Karbowiak geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerportal auf neuss.de zur Verfügung.