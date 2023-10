27.10.2023 - Schulweg an der Grundschule „Die Brücke“ wird sicherer

Der Schulweg zur Grundschule „Die Brücke“ in der Neusser Nordstadt wird sicherer. Nach einem Antrag des Schulausschusses vom 23. November 2022 haben Polizei, Schulleitung, Elternvertretung und Stadt verschiedene Maßnahmen entwickelt.

So werden sowohl auf der Fesserstraße als auch auf dem Weißenberger Weg in Höhe der Einmündung Neusser Weyhe je eine Elternhaltestelle eingerichtet. Gegenüber der Schule werden die bestehenden Haltverbote entsprechend dem Nachmittagsbetrieb der Schule bis 16 Uhr ausgeweitet. Die Maßnahmen treten am Montag, 30. Oktober 2023, in Kraft und werden zeitgleich entsprechend ausgeschildert.

Eltern werden seitens der Schule gebeten, ihre Kinder bestenfalls gar nicht mit dem Auto zur Schule zu bringen oder falls nötig, nicht unbedingt bis zum Schultor vorzufahren. Stattdessen wird deutlich auf die neuen Elternhaltestellen verwiesen.