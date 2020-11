27.11.2020 - Bastelpäckchen to go

In der Adventszeit gibt die Stadtbibliothek von Dienstag, 1. Dezember 2020, bis Freitag, 18. Dezember 2020, während ihrer Öffnungszeiten kleine Bastelpäckchen to go mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden aus. Täglich gibt es pro Person kostenfrei ein weihnachtliches Päckchen. Das fertige Bastelprojekt ist auf den Päckchen abgebildet; Videoanleitungen werden online auf die Homepage der Stadtbibliothek gestellt. Fotos oder kurze Videos der selbstgebastelten Projekte kann man gerne per E-Mail an marina.rabe@stadt.neuss.de oder WhatsApp 0173 432 42 79 einsenden. Solange der Vorrat reicht.



(Stand: 27.11.2020/Stgl)