27.11.2020 - Zeughauskonzert Avi Avital abgesagt

Entsprechend den verlängerten Beschlüssen der Bundesregierung muss das Zeughauskonzert mit Avi Avital am Montag, 7. Dezember 2020, abgesagt werden. Der Ticketpreis wird erstattet. Eine direkte Kontaktaufnahme mit den Käuferinnen und Käufern von Einzelkarten ist systembedingt leider nicht möglich, daher wird gebeten, sich per E-Mail an lars.riedel@stadt.neuss.de zu wenden. Weitere Informationen sind unter www.zeughauskonzerte.de erhältlich.

Zu der Pressemitteilung finden Sie ein Foto in unserem Bildarchiv: Avi Avital (Urheber: Zohar Ron).

(Stand: 27.11.2020/Stgl).