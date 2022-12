27.12.2022 - Stadtbibliothek im Januar

Mit einem Jahresmotto startet die Stadtbibliothek Neuss in das Jahr 2023. Gemeinsam mit einigen anderen Großstadtbibliotheken in Deutschland werden Veranstaltungen verschiedene Facetten des Themas „Sehnsucht“ aufgreifen. Im ersten Monat des Jahres sind folgende Veranstaltungen in der Stadtbibliothek geplant:

5. Januar 2023: Bilderbuchkino Lesebär

Die Stadtbibliothek startet ihr Veranstaltungsprogramm 2023 mit dem Bilderbuchkino „Lesebär“ und lädt Kinder zwischen drei und sechs Jahren und ihre Familien dazu ein. Vorgelesen wird am Donnerstag, 5. Januar, um 15 Uhr das Bilderbuch „Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung“ von Oren Lavie und Anke Kuhl. In der Geschichte sucht Konrad Kröterich von Keks nach der allerschönsten Umarmung. Aber egal, welchem Tier er nach vorheriger Ankündigung an Hals, Brust oder Panzer hüpft, keine Umarmung ist perfekt, sondern zu lang, zu weich, zu hart. Bei einer groß angelegten Aktion im Stadtpark, findet er jedoch eine Antwort und lernt dabei etwas Entscheidendes. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht nötig, der Eintritt ist frei. Nähere Informationen auf der Website.

6. Januar 2023: Gaming Club im Makerspace

Am letzten Freitag der Weihnachtsferien, 6. Januar, öffnet der “Gaming Club“ in der Stadtbibliothek um 16 Uhr. Bis 18 Uhr können Jugendliche ab 12 Jahren an den Konsolen Computerspiele ausprobieren und allein oder im Team miteinander spielen oder sich über aktuelle Games und Events austauschen. Der „Gaming-Club“ findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden e. V.“ statt. Für die Ausleihe der Spiele und Konsolen ist ein Bibliotheksausweis erforderlich. Dieser ist für Jugendliche bis 21 Jahre kostenfrei. Eine Voranmeldung ist erwünscht. Nähere Informationen auf der Website.

13. Januar 2023: Lesen mit Hund

Besondere Gäste werden am Freitag, 13. Januar, in der Stadtbibliothek erwartet: Bam-Bam, Keks oder Fluffy. Um 16 startet die Veranstaltungsreihe „Lesen mit Hund“, in der die Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“ sich gern von Kindern vorlesen lassen. In einer positiven Atmosphäre können Grundschulkinder ab der zweiten Klasse ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist.

14. Januar 2023: Familienzeit: Wie die Tiere über den Winter kommen

Winterlich geht es in der Stadtbibliothek am Samstag, 14. Januar, um 11 Uhr zu. In der Familienzeit erfahren Kinder zwischen vier und acht Jahren mit ihren Familien, wie Tiere über den Winter kommen. Durch Vorlesegeschichten hören sie, wie manche Tiere die kalte Jahreszeit verbringen, ob sie Winterschlaf halten oder in den warmen Süden fliegen und wie schwierig die Futtersuche im Schnee ist. In Spiel- und Bastelaktionen gehen sie dann selber auf Spurensuche und lernen die unterschiedliche Strategien und Tricks der Tiere kennen, um den Winter gut zu überstehen. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden und ist für alle Teilnehmer*innen kostenfrei. Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung über das Formular auf der Website gebeten.

18. Januar 2023: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Jeweils am dritten Mittwoch im Monat haben Interessierte mit und ohne Behinderungen die Möglichkeit, in der Stadtbibliothek in der Zeit von 16:30 bis 18:00 Uhr einen inklusiven Literaturkurs zu besuchen. Unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm lernen sie selber Geschichten zu schreiben, diese vorzulesen und darüber mit den anderen Teilnehmer*innen zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Informationen über die Website.

19. Januar 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

Der bei Kindern sehr beliebte „Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister steht in der Stadtbibliothek im Mittelpunkt der Bilderbuchkino-Veranstaltung „Lesebär“ am Donnerstag, 19. Januar, um 15 Uhr. Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren können den Bildern an der Leinwand im Großformat folgen und erfahren, warum der Regenbogenfisch keine Angst mehr hat. Die Veranstaltung ist auf maximal 25 Personen begrenzt. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Nähere Informationen auf der Website.



24. Januar 2023: Führerschein für den 3D-Drucker mit Einführung in „UltiMaker Cura“

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene mit gültigem Bibliotheksausweis können im Workshop am Dienstag, 24. Januar, um 15:30 Uhr den Führerschein für den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können die Teilnehmenden zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Der Workshop ist kostenfrei. Da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

25. Januar 2023: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 25. Januar, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den “Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Bibliothekskund*innen zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten, Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Nähere Informationen und Anmeldung auf der Website.

26. Januar 2023: Aktiv & Kreativ: Wortwechsel

Die Veranstaltungsreihe „Aktiv & Kreativ“ startet am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr mit einem literarisch-musikalischen Programm in das neue Jahr. Die Neusser Autorinnen Eleonore Hillebrand und Maria Lange-Otto stellen sich gemeinsam im Wechsel lesend vor: Eleonore Hillebrand mit Gedichten über Wahrnehmungen und mit einem ungewöhnlichen Briefwechsel, Maria Lange-Otto mit Kurzgeschichten über menschliche Beziehungen. Die musikalische Begleitung der Lesung gestaltet Harry „Hangharry“ Meschke. Der Eintritt ist für Besucher*innen mit gültigem Bibliotheksausweis frei, Gäste zahlen sechs Euro. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erwünscht.

31. Januar 2023: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für alle Bibliothekskund*innen, die zu Weihnachten mit einem Smartphone oder Tablet beschenkt wurden und nun Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung ihrer mobilen Endgeräte haben, ist das Angebot der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird Interessierten mit gültigen Bibliotheksausweis am Dienstag, 31. Januar, in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine Anmeldung ist über die Website erforderlich.

31. Januar 2023: iPhone und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Besucher*innen mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 31. Januar, in der Zeit von 14:15 bis 14:45 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind.

Ausstellungen

Noch bis Mitte Januar ist im Erdgeschoss der Stadtbibliothek die Ausstellung „Kleine Figuren auf Neusser Spuren“ von Stefan Spintig zu sehen. Der Sammler von Playmobil-Figuren und Hobbyfotograf ermöglicht mit seinen Figuren einen besonderen Blick auf Neusser Sehenswürdigkeiten und Plätze. Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss werden Bücher von und über die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg anlässlich ihres 20. Geburtstags am 3. Januar ausgestellt. Darüber hinaus wird der 80. Geburtstag des deutschen Autors Wilhelm Genazino am 22. Januar gewürdigt.

Serviceangebot der Bibliothek

Wie auch in den Vorjahren, unterstützt die Stadtbibliothek Schüler*innen der Oberstufe, die bis März 2023 eine Facharbeit schreiben. Eine erste Orientierung ist während der Servicezeiten in die Stadtbibliothek jederzeit möglich. Für eine tiefergehende, individuelle Beratung ist hingegen eine Anmeldung über das Formular auf der Website zur Vereinbarung einer Facharbeitssprechstunde erforderlich. Die für das Fachgebiet zuständige Lektor*innen in der Bibliothek nehmen sich dann ausreichend Zeit für die individuelle Beratung und helfen, die passende Literatur zum Facharbeitsthema zu finden. Darüber hinaus zeigen sie, welche Medien in der Stadtbibliothek Neuss zur Verfügung stehen und welche digitalen Angebote noch hilfreich sein könnten. Nähere Informationen über die Website.