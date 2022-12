27.12.2022 - Südbad wieder geöffnet

Das Neusser Südbad ist seit heute wieder geöffnet. Die jährlichen Grundreinigungs- und Wartungsarbeiten wurden pünktlich abgeschlossen. Neben den Reinigungsarbeiten wurden in einem Teilbereich der Umkleiden die Böden neu gefliest und die Spindel des Hubbodens im 25 Meter-Sportbecken erneuert.

Weitere Energiesparmaßnahmen

Die Schließzeit wurde auch genutzt, um sowohl im Südbad als auch in der Saunalandschaft Wellneuss Folienabde-ckungen im Außenbereich anzubringen. Neben den bereits seit längerem bestehenden Maßnahmen, zum Beispiel der Absenkung der Wassertemperaturen in den Becken, soll so weitere Energie eingespart werden.

Die Abdeckungen werden täglich nach Betriebsschluss auf die Außenflächen der Vier-Jahreszeiten-Becken im Südbad und im Wellneuss gezogen. Morgens zu Betriebsbeginn werden die Folien wieder entfernt. „Rechtzeitig zu Beginn der sehr kalten Wintertage können wir diese Folien nun ein-setzen“, so Bäderbetriebsleiter Alexander Bride. „Damit wird täglich etwa 10 Stunden lang die Auskühlung des Wassers durch Verdunstung verringert und damit auch unser Energieverbrauch für die Wassererwärmung.“

Alle Informationen zu den Neusser Bädern einschließlich der Öffnungszeiten finden sich online unter www.stadtwerke-neuss.de/baeder-eishalle.