27.12.2022 - Vorarbeiten für den Radschnellweg beginnen

Die Stadt Neuss geht einen weiteren Schritt in Richtung klimafreundliche Mobilität und beginnt mit den Vorarbeiten zum Bau des Radschnellweges nach Düsseldorf entlang der Hammer Landstraße. Für den Radschnellweg, der von einer dreireihigen Baumallee gesäumt sein wird, muss die Böschung der Hammer Landstraße hin zum Rennbahnpark verbreitert werden. Zudem soll ein neuer und vergrößerter Mischwasserkanal verlegt werden.

Ab Ende Januar 2023 werden zur Vorbereitung der Böschungsverbreiterung die Bäume entlang des Rennbahngeländes an der Hammer Landstraße gefällt werden. Die Maßnahme ist einvernehmlich mit dem Rhein-Kreis-Neuss abgestimmt und genehmigt. Die eigentlichen Bauarbeiten werden voraussichtlich aber erst unmittelbar nach dem Schützenfest 2023 beginnen. In der Zeit der vorbereitenden Maßnahmen, die voraussichtlich 2 Wochen dauern, ist mit Verkehrsbehinderungen an der Hammer Landstraße zu rechnen.

Ziel der Stadt ist es, den städtischen Radschnellweg zwischen Neuss und Düsseldorf bis zur Eröffnung der Landesgartenschau in Neuss 2026 fertigzustellen. So soll der neue Bürgerpark auf dem Rennbahngelände als Herzstück der LAGA 2026 für die Besucher*innen schnell und bequem auch per Rad zu erreichen sein.