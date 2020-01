28.01.2020 - Begegnungen

Im Dialog mit den Werken: Kunstvermittlerin Petra Bierwirth führt am Sonntag, 2. Februar 2020, um 15.30 Uhr durch die aktuelle Sonderausstellung „Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst “ im Clemens Sels Museum Neuss.

Kunstwerke transportieren vielschichtige Informationen - mal offensichtlich, mal versteckt. In der Ausstellung gilt es, anhand von 40 Paaren die innere Verbindung zwischen den Werken zu entdecken. Dabei setzen sich die Paare jeweils aus einem Objekt des Museumsbestands und aus der russisch-jüdischen Privatsammlung Rubinstein-Horowitz zusammen. Entstanden ist ein visueller Dialog mit einer breiten Themenvielfalt, der die Besucherinnen und Besucher die Ausstellung mit eigenen Augen entdecken und auf eine persönliche „Sehreise“ gehen lässt.

Die Teilnahmegebühr für die 45-minütige Führung beträgt drei Euro, der Eintritt ist wie an jedem ersten Sonntag im Monat frei. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.