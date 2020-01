28.01.2020 - Josef Urbach - Lost Art

Filmmatinée im Clemens Sels Museum Neuss: Am Sonntag, 2. Februar 2020, um 11 Uhr begibt sich der Filmemacher Tilman Urbach in seinem Dokumentarfilm auf Spurensuche nach verschollenen Werken seines Großonkels. In der Zeit des Nationalsozialismus galten die Werke des Malers Josef Urbach als „entartet“. Daher wurden die Werke des Rheinischen Expressionisten und Professors an der Folkwangschule vielerorts beschlagnahmt, nach Berlin verbracht oder zerstört. Im Anschluss an den Dokumentarfilm werden verschiedene Aspekte noch einmal in einem Gespräch zwischen Tilman Urbach und der Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz thematisiert. Der Eintritt ist – wie an jedem ersten Sonntag im Monat – frei. Eine Anmeldung ist dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 möglich.