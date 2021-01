28.01.2021 - Einrichtung eines Inklusionsbeirates

Zur Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen empfiehlt die Sozialverwaltung die Einrichtung eines Inklusionsbeirates. Dieser Beratungspunkt steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung. Das Gremium tagt als informelle Sitzung in Form einer Videokonferenz am Mittwoch, 3. Februar 2021, ab 17 Uhr. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind die Beratung des Haushaltsplanentwurf 2021 und die Finanzplanung für die folge Jahre, ein Bericht über barrierefreie Verwaltungsgebäude sowie die Umsetzung des Sozialschutzpaketes II in Bezug auf die Mittagsverpflegung für Kinder nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die Leitung der Sitzung hat Karlheinz Kullick.

Da die epidemische Lage derzeit keine Präsenzsitzungen erlaubt, finden Ausschüsse derzeit in Form von Zoom-Video-Meetings statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten bei Imke Kronhof per E-Mail an imke.kronhof@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können.

Alle Ausschussunterlagen finden Sie im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de.

