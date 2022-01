28.01.2022 - Erfolg bei „Jugend musiziert“

25 erste Preise, davon neun Weiterleitungen an den Landeswettbewerb. Die Bilanz der Schüler und Schülerinnen der Musikschule Neuss beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ im Rhein Kreis Neuss kann sich sehen lassen. Nach einem Videowettbewerb im letzten Jahr konnte diesmal dank strenger Hygieneauflagen wieder in Präsenz gesungen und gespielt werden.

Gewertet wurde in den Kategorien Bläser mit Klavier, Zupfensembles, Popgesang sowie Streichinstrumente solo. Für die Neusser Musikschule erzielten Wera Stefaniak, Jan Heidlauf, Nicolas Mahrenholtz, David Musiol, Diana Hartwig, Lisa Schumacher, Yola Kirsten, Leon Daners, Lea Eichhorn, Silvia Krieger, Leni Glozbach, Ben Yuan, Paula Catalan, Augustin Kollek, Lavinia Cai-Stanley, Elia Catalan, Benjamin Herbst, Maximilian Jüngerkes, Daniel Herbst, Rebecca Godorf, Julia Gao, Jannes Hamacher, Maximilian Lang, Frederica Mindé und Dong-Jin Kim erste Preise. Ein sehr guter zweiter Preis ging an Carolina Bugelli.

„Dass wir den Regionalwettbewerb mit so hervorragenden Ergebnissen trotz den langen Corona Monaten erleben durften, ist dem großen Engagement der Schüler und Schülerinnen sowie von Lehrkräften, Eltern, dem Jumu Team rund um Norbert Braun und der finanziellen Unterstützung durch die Sparkasse Neuss zu verdanken.“, so Holger Müller, Leiter der Musikschule, in seinem Fazit zum Wettbewerb.

„Jugend musiziert“ findet seit 1963 jedes Jahr statt und ist der größte Musikwettbewerb weltweit. Seit Beginn haben mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Veranstaltet wird "Jugend musiziert" vom Deutschen Musikrat, die Schirmherrschaft hat der Bundespräsident. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert den Wettbewerb gemeinsam mit den Kommunen und den Sparkassen.

(Stand: 28.01.2022/Spa)