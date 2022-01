28.01.2022 - Impuls Museum - Kunst und Kultur neu entdecken

Direktorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz und ihr Museumsteam präsentierten jetzt das Jahresprogramm für das Jahr 2022. „Unter dem Motto „Impuls Museum – Kunst und Kultur neu entdecken“ soll das Clemens Sels Museum Neuss den Besucherinnen und Besuchern als Inspiration dienen und dabei die Freude an Kunst und Kultur wecken“, so Husmeier-Schirlitz.

Im laufenden Jahr wird das Clemens Sels Museum Neuss mit seinem neuen und innovativen Programm viele Impulse bieten, um Kunst und Kultur auf individuelle Art zu entdecken. Interaktive Führungen, kreative Workshops und digitale Formate zu den Sonderausstellungen lassen den Museumsbesuch damit auch zu einem echten Gewinn für die ganze Familie werden.

Noch bis zum 30. Januar 2022 ist die Sonderausstellung „Loïe Fuller Superstar – Tänzerin aus Licht und Farbe“ zu sehen. Zum Endspurt lädt Kuratorin Anita Hachmann M.A. am Sonntag, 30. Januar 2022, zur großen Finissage mit einem Expertinnengespräch, Kuratorinnenführung und Kinderworkshop von 11 bis 18 Uhr ein. Der Einritt und die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei.

Neue digitale Wege geht das Museum in seiner Frühjahrsausstellung „Finde deinen Zugang! Digital zum Original“ ab dem 6. März 2022. Die Digitalisierung in der Vermittlung von kulturellen Inhalten hat sich nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie stark beschleunigt. Doch welche Formate bringen einen spürbaren Mehrwert für die Besucherinnen und Besucher? Dieser Frage ist das Clemens Sels Museum nachgegangen und präsentiert neue digitale und hybride Zugänge zu den Originalen des Hauses.

Passend zum Hansetag in Neuss heißt es dann „Kaffee ist fertig!“. Die kulturgeschichtliche Ausstellung zeigt vom 22. Mai bis 25. September 2022 die „Karriere“ des internationalen Heißgetränks. Ob als Espresso, Caffè latte oder Filterkaffee – Kaffee gehört weltweit zu den beliebtesten Getränken. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war Kaffee ein teures Importgut, das aus erlesenem chinesischen Porzellangeschirr getrunken wurde. Doch nur wenige Jahrzehnte später war der muntermachende Kaffee zu einem Volksgetränk geworden, das von allen Bevölkerungsschichten genossen wurde. Die Neusser Töpfer produzierten sogar Kaffeekannen und Milchkännchen für den kleinen Geldbeutel, wie Ausgrabungsfunde zeigen.

Mit der Eröffnung am 23. Oktober 2022 schließen sich „Gewagte Visionen – George Minne und Léon Spilliaert. Vom Symbolismus zum Expressionismus“ an. Die faszinierenden und mystischen Bildwelten der Symbolisten George Minne (1866-1941) und Léon Spilliaert (1881-1946) stehen im Fokus der Herbstausstellung des Clemens Sels Museums Neuss. Anhand von rund 100 Skulpturen, Gemälden und Zeichnungen aus dem In- und Ausland wird ein neuer Blick auf die Vielfalt des belgischen Symbolismus und dessen Einfluss auf die moderne Kunst des 20. Jahrhunderts gerichtet.

Auch die Ausstellungen im Feld-Haus – Museum für Populäre Druckgrafik sind in diesem Jahr mehr als einen Besuch wert! Nach der Werkschau „Raffael & Co.“, die am 13. März 2022 endet, wendet sich das Haus zeitgenössischen Arbeiten zu. Ab 10. April 2022 präsentiert das Feld-Haus in der neuen Sonderausstellung „Me as Mickey Mouse – Rock- und Popstars von John Lennon bis Marylin Manson zeichnen“ rund 60 teils selten gezeigten Arbeiten bekannter Musikgrößen. Musiker und Musikerinnen wie John Lennon, Michael Jackson, David Bowie oder auch Nina Hagen prägten ganze Generationen. Mit (Selbst-)Porträts, Landschaften oder fantastischer Kreatur - die Werke sind mal wild und expressiv, mal humorvoll oder erotisch und lassen die Besucherinnen und Besucher mit Legenden der Rock- und Popgeschichte auf Tuchfühlung gehen.

Die Herbstausstellung „Es war einmal. Wunderbare Märchenwelten aus der Sammlung des Feld-Haus“ widmet sich ab 4. September 2022 der fantastischen Welt beliebter Erzählungen. Das Märchen ist eine der ältesten literarischen Formen der Menschheitsgeschichte. Es ist allen Altersgruppen, Bevölkerungsschichten und Kulturen bekannt. Mit rund 80 Exponaten lädt das Feld-Haus – Museum für Populäre Druckgrafik zu einer Reise durch die wunderbaren Märchenwelten der Sammlung Feld-Haus ein.

Neuigkeiten gibt es auch im Bereich der Vermittlungsangebote. Ab März ist der Kindergeburtstag „Farbenzauber“, der als erstes MINKT-Format des Museums an den Start geht, buchbar. Des Weiteren entsteht für die Museumssammlung bis zum Ende des Jahres ein Multi-Media-Game, dass im Rahmen des Projektes „Museum Digital an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen“ vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird.

Weiterführende Informationen können auch auf der Homepage des Museums unter www.clemens-sels-mueseum-neuss.de abgerufen werden.

