28.02.2020 - Bürgerbeteiligung zum Klimaschutzkonzept für Neuss

Wie kann die Stadt Neuss klimaneutral werden? Diese Frage diskutiert die Stadtverwaltung in einer öffentlichen Veranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern.

Die Stadt Neuss hat sich mit Beschluss des Rates vom 27. September 2019 das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden. Um dieses ambitionierte Ziel erreichen zu können, erarbeitet die Verwaltung zurzeit ein neues Klimaschutzkonzept. Die Eckpunkte dieses Konzeptes und die aktuellen Aktivitäten für den Klimaschutz in Neuss werden am Montag, 9. März 2020, öffentlich vorgestellt. Im Anschluss an eine Podiumsdiskussion haben alle interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Ideen für ein neues Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss einzubringen.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Reiner Breuer wird ARD-Wettermoderatorin Claudia Kleinert mit einem Impulsvortrag "Klimawandel? - Leben im Treibhaus" in das Thema einführen. Darin bewertet sie den Klimawandel aus ihrer Sicht als Wetterexpertin und wird aktuellste Wetterdaten zum Winter 2019/20 in Neuss erläutern. Unter ihrer Moderation werden im Anschluss David Fister von „Fridays for Future“, Rainer Waibel, progressiver Mittelständler, der bereits beim Klimaschutzteilkonzept "Habichtweg/Am Blankenwasser" mitwirkt, Dr. Heiner Kaumanns, Vorsitzender von „Haus und Grund“, der Geschäftsführer der Neusser Stadtwerke, Ekkehard Boden, sowie Klima- und Umweltdezernent Dr. Matthias Welpmann auf einem Podium über mögliche Maßnahmen zum Klimaschutz in Neuss diskutieren.

Nach der Podiumsdiskussion können die Bürgerinnen und Bürger in moderierten Workshops zu den Themenbereichen „Mobilität“, „Energie“, „Bauen/Sanieren“ und „Bürgerschaftliches Engagement“ mit den Fachleuten diskutieren, sich über geplante Maßnahmen informieren und vor allem eigene Vorschläge für den Klimaschutz in Neuss einbringen.

Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Sie findet am Montag, 9. März 2020, ab 18 Uhr in der Aula des Marie-Curie-Gymnasiums, Jostenallee 49-51, in Neuss statt.