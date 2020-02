28.02.2020 - Hurra, die Welt geht unter!?

Wie gestaltet man als Unternehmerin, Führungskraft oder Teammitglied gravierende Veränderungsprozesse. Dieser Frage geht der Vortrag „Hurra, die Welt geht unter!? Selbstbestimmt bleiben im Veränderungsprozess.“ Nach, mit dem der nächste Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff der städtischen Wirtschaftsförderung am Donnerstag, 5. März 2020, 19 Uhr, beginnt. Im Clarenbachzimmer (Raum U.221) des Neusser Rathauses (Eingang 3) widmet sich Referentin Vera Ihlefeldt-Schlipköter, Dipl.-Betriebswirtin, Business & Personality Coach und Inhaberin der Fa. consistiQ in Kaarst, dem Thema Change. In einer globalisierten und zunehmend digitalisierten Arbeitswelt ist das „Change“ nicht mehr wegzudenken und gehört zum täglichen Brot. Doch wie gelingt die Kommunikation, wenn gravierende Veränderungsprozesse aus unternehmerischen und rechtlichen Gründen unvermeidbar sind? Und wie gelangt man auf der persönlichen Ebene stabil durch diese Zeit. Ihlefeldt-Schlipköter erläutert, wie eine gute strategische Vorbereitung gelingt. Im Anschluss an den Vortrag besteht ausführliche Gelegenheit zu Fragen und zur Diskussion.

Der Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff richtet sich an Frauen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbständig zu machen, solche, die den Schritt vor kurzem gewagt haben und Unternehmerinnen und Angehörige der Freien Berufe, die bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der Selbständigkeit gesammelt haben. Dabei sollen in einem lockeren, gemütlichen Rahmen Informationen und Tipps ausgetauscht werden. Anmeldungen nimmt das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss telefonisch unter 02131/903101 entgegen.