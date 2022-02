28.02.2022 - Inklusionsbeirat tagt als Videokonferenz

Am kommenden Mittwoch, 2. März 2022 tagt der Inklusionsbeirat als Videokonferenz. Auf der Tagesordnung steht unter ein Bericht der Inklusionsbeauftragten über die im Jahr 2021 durchgeführten Maßnahmen und der Ausblick auf die Projekte und Ziele im Jahr 2022.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und wird von der Ausschussvorsitzenden Cornialia Broch geleitet.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab per E-Mail bei imke.kronhof@stadt.neuss.de anmelden. Sie erhalten dann die entsprechenden Zugangsdaten mitgeteilt.

(Stand: 28.02.2022/Bo)