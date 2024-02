28.02.2024 - Bezirksausschuss IV – Holzheim tagt

Über den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle „Lövelinger Straße“ in Fahrtrichtung Grefrath berät der Bezirksausschuss IV – Holzheim in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 5. März 2024. Zudem berichtet die Verwaltung zu der durch die Firma Amprion GmbH durchgeführte Entnahme von Bäumen auf dem Südfriedhof für die Errichtung einer neuen Höchstspannungsleitung und legt einen Bericht zu der Ortsteilwerkstatt in Grefrath im Rahmen des „Gestaltungskonzeptes Ortsmittelpunkte“ vor.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in dem Räumlichkeiten der ehemaligen Realschule Holzheim, Reuschenberger Straße 28a und wird vom Ausschussvorsitzenden Thomas Nickel geleitet. Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.