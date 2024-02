28.02.2024 - Geburtstage und Hochzeiten im Schaltjahr

Alle vier Jahre wieder hat der Februar einen Tag mehr. Wer also am 29. Februar Geburtstag hat, hat auf dem Papier nur alle vier Jahre Geburtstag. In Neuss betrifft das laut Melderegister der Stadt 89 Personen. Diese Neusser*innen verteilen sich über 22 Jahrgänge. In den Jahren 1944, 1952 und 1964 wurden mit je sieben Geburtstagskindern die meisten Neusser*innen am 29. Februar geboren. 23 Neusser*innen feiern morgen einen runden Geburtstag.

Doch nicht nur Geburtstage, sondern auch Hochzeiten am 29. Februar sind etwas Besonderes. Auch wenn für den 29. Februar 2024 keine Hochzeiten in Neuss angemeldet sind, feiern 29 verheiratete Neusser*innen am Donnerstag ihren Hochzeitstag.