28.03.2022 - Aprilmarkt eröffnet Krammarkt-Saison

Den Startschuss für die diesjährige Krammarkt-Saison gibt am Mittwoch, 6. April 2022, der Aprilmarkt. Rund 200 Marktbeschicker*innen verwandeln die Neusser Innenstadt in einen großen Marktplatz und präsentieren den Besucher*innen ihre vielfältigen Waren. Bei typischer Marktatmosphäre steht auf dem Markt, in der Münsterstraße, auf dem Münsterplatz, Freithof, Meererhof und Am Konvent wieder eine große Auswahl vom Aal über Blumenzwiebeln und Kräuterbonbons, bis hin zu Socken, Putzmitteln, Gewürzen und T-Shirts zum Verkauf. Der Aprilmarkt ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

(Stand: 28.03.2022/Spa)