28.03.2022 - Außenstellen des Bürgeramtes in Holzheim und Norf vorübergehend geschlossen

Die Außenstellen des Bürgeramtes in Holzheim und Norf stehen vom 1. April 2022 bis einschließlich 17. Mai 2022 nicht zur Verfügung. Aufgrund von krankheitsbedingten Engpässen werden zur Sicherstellung des Dienstbetriebes, zur Bewältigung der Vielzahl an Anmeldungen von geflüchteten Menschen aus der Ukraine und um einen reibungslosen Ablauf der bevorstehenden Landtagswahl am 15. Mai 2022 zu garantieren, alle Kräfte an einem Standort gebündelt.

Während des zuvor genannten Zeitraumes stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus in der Innenstadt für die Bedienung der Anliegen zur Verfügung.

Fertig gestellte Ausweisdokumente können während der Öffnungszeiten ohne vorherige Terminvereinbarung an der Informationstheke im Rathaus abgeholt werden.

Wir bitten zu beachten, dass für die überwiegende Anzahl der Dienstleistungen eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich ist. Termine können online unter www.serviceportal-neuss.de/home.de, telefonisch unter 02131/90-3232 oder persönlich an der Informationstheke im Rathaus vereinbart werden.

Ab dem 18. Mai 2022 steht der Bürgerservice in Holzheim und in Norf den Neusser Bürgerinnen und Bürgern wieder zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung.

(Stand: 28.03.2022, Bo)

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Symbolfoto vom Bürgeramt im Rathaus der Stadt Neuss.