26.03.2025 - Landesgartenschau 2026: NEUSS – WIE NOCH NIE!

Die Vorbereitungen für die Landesgartenschau 2026 in Neuss laufen auf Hochtouren und die Vorfreude steigt rasant an. „In rund einem Jahr werden wir unseren 650.000 erwarteten Gästen einen einzigartigen Park im Stadtgebiet präsentieren, der durch eine ganz besondere Mitmach-Atmosphäre überzeugt“, kündigt Bürgermeister Reiner Breuer an und ergänzt: „Die Bautätigkeiten im Park und der Umgebung schreiten voran, das vielfältige Programm formiert sich und der Countdown zur Eröffnung der Landesgartenschau läuft. Bereits in Kürze startet die zweite Vorverkaufsphase mit attraktiven Rabatten für Gäste, Einzelhandel und Tourismus.“

Im April startet die nächste Vorverkaufsphase

Unter dem Motto „NEUSS – WIE NOCH NIE!“ beginnt am 1. April 2025 die zweite Vorverkaufsphase: Die Dauerkarten bieten einen besonderen Preisrabatt von 40 % und sind bis zum 1. Juni 2025 erhältlich. Erwachsene zahlen 90 Euro für eine Dauerkarte, junge Erwachsene (18-27 Jahre) 40 Euro und Kinder (4 – 17 Jahre) 6 Euro.

Hundeliebhaber*innen aufgepasst: Wer eine Dauerkarte für Erwachsene, Ermäßigte oder junge Erwachsene erwirbt, bekommt auf Wunsch eine kostenfreie Hundedauerkarte dazu. Hundebesitzer*innen, die bereits eine Dauerkarte haben, erhalten Hunde-Dauerkarten für nur 10 Euro.

Ein starkes Zeichen für den Neusser Zusammenhalt

Zeitgleich steht das Community-Logo ab April auf der LAGA-Website für jede*n zum kostenlosen Download zur Verfügung. Das Logo ist in verschiedenen Farbvariationen erhältlich und kann auf Autos, T-Shirts, Caps oder als Aufkleber verwendet werden.

„Das Community-Logo setzt ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt. Es ist ein fröhliches und positives Symbol für das einzigartige ´NEUSS – WIE NOCH NIE-Gefühl`“, freut sich LAGA-Geschäftsführerin Annette Nothnagel. „Schon jetzt zeichnet sich unser neuer Park und die Landesgartenschau 2026 durch eine besondere Mitmach-Atmosphäre aus. Jede*r kann sich einbringen und aktiv ein Stück Heimat gestalten“, ergänzt Sandra Maria Breuer, Vorsitzende des Mitmachvereins GRÜNES HERZ NEUSS.

Neuss im Aufbruch – Ein kräftiger Schub für die Stadt

Nicht nur auf dem LAGA-Gelände geht es voran: Der Regionalrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 20. März 2025, das Städtebauförderprogramm 2025 und somit auch die im Rahmen der Landesgartenschau 2026 von der Stadt Neuss geplanten Projekte – „Schöner ankommen“ und „ISEK Hammfeld“ – beschlossen. „Viele Besucher*innen werden im kommenden Jahr am Neusser Hauptbahnhof anreisen. Durch das Projekt ´Schöner ankommen` wird das Bahnhofsgebäude aufgewertet und der Vorplatz neugestaltet“, freut sich Bürgermeister Reiner Breuer und führt weiter aus: „Im Rahmen der Landesgartenschau wird ein neuer Stadtteil entwickelt. Das neue Hammfeld wird ein Quartier, in dem Arbeiten, Wohnen und Leben zwischen Innenstadt, Grünem Herzen und Rhein möglich ist.“

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (v.l.n.r.: Bürgermeister Reiner Breuer, LAGA-Geschäftsführerin Annette Nothnagel, Sandra Maria Breuer, Vorsitzende des Mitmachvereins GRÜNES HERZ NEUSS).