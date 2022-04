28.04.2022 - Adenauers Paradiesgarten

Am Donnerstag, 5. April 2022, stellt der Gartenexperte Christian Feyerabend in der Volkshochschule Neuss im RomaNEum um 18.30 Uhr den Garten und den Mensch Konrad Adenauer vor. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Der Weg hinauf zum Wohnhaus im schönen Rhöndorf am Rhein führt durch den am steilen Hang eines einstigen Weinbergs angelegten Garten. Dabei fällt der Blick auf ein buntes Repertoire an Bäumen, Sträuchern und Blumen, vor allem immer wieder auf Rosen, die Adenauer liebte. Der Garten ist durch seine südländisch anmutende Vielfalt von Pflanzen, Plastiken und Brunnen eine Sehenswürdigkeit an sich. Er erinnert nicht zufällig an das nördliche Italien, eine Landschaft, die Adenauer schätzen und lieben lernte.

Der Vortrag bereitet auch die Exkursion nach Rhöndorf am 12. Mai 2022 vor, bei der Herr Feyerabend persönlich durch Adenauers Garten führt. Für den Ausflug sind noch wenige Restplätze verfügbar.

(Stand: 28.04.2022, Kro)

