28.04.2023 - Stadtwerke verlosen E-Bike-Förderungen

1923 – 2023: Die Stadtwerke Neuss blicken in diesem kommenden Jahr auf ihr 100jähriges Bestehen zurück. Dies nehmen die Stadtwerke zum Anlass, um mit den Neusserinnen und Neussern über das Jahr verteilt, Monat für Monat, mit einzelnen Aktionen zu feiern. Im Mai haben die Stadtwerke Energiekunden die Möglichkeit, einen Zuschuss bei der Anschaffung eines E-Bikes zu gewinnen.

Schnell sein lohnt sich: 100 x 100 Euro für ein neues EBike

Passend zum Frühling und dem Start der Fahrradsaison verlosen die Stadtwerke im Rahmen ihres runden Jubiläums 100 E-Bike-Förderungen. Wer aktueller Gas-, Strom- oder Fernwärmekunde der Stadtwerke Neuss ist und sich im Mai ein E-Bike kauft bzw. im März oder April gekauft hat, kann an dem Gewinnspiel teilnehmen und 100 Euro-Förderung gewinnen. Voraussetzung: Das Elektrorad muss im Neusser Einzelhandel gekauft worden sein. Die ersten 100 Teilnehmenden gewinnen. Zur Teilnahme am Gewinnspiel gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man sendet eine E-Mail mit dem Beleg vom E-Bike-Kauf, den persönlichen Kontaktdaten und der Kundennummer (ersichtlich in der letzten Jahresrechnung) an info@stadtwerke-neuss.de oder man kommt in das KundenCenter Energie (Erdgeschoss im Verwaltungsgebäude an der Moselstraße 25-27) und weist sich mit seiner letzten Jahresrechnung sowie seiner Kundennummer aus. Auch hier gilt der Beleg vom E-Bike-Kauf, den man den Mitarbeitenden zum Scan aushändigt, als Nachweis.

Alle Infos dazu finden sich auf der Homepage der Stadtwerke unter www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum-mai.



Jeden Monat eine Geburtstags-Aktion

Von Januar bis Dezember können sich die Neusserinnen und Neusser in jedem Monat über eine konkrete Geburtstags-Aktion freuen. Den Auftakt machte im Januar das Südbad der Stadtwerke in Reuschenberg. Am 21. Januar hatten dort alle Stadtwerke-Kunden mitsamt ihren Familien freien Eintritt. Es folgten Aktionen in der Eissporthalle, ein großes Stadtwerke-Frühstück und im April eine Gewinnspielaktion um das DeutschlandTicket.



Die einzelnen Aktionen werden jeweils zu Monatsbeginn über die diversen Medien der Stadtwerke Neuss verraten und beworben. Alle Infos finden sich dann jeweils vor allem online unter www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum