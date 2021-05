28.05.2021 - Für ein starkes Lieferkettengesetz

„Brennende Textilfabriken, vergiftetes Trinkwasser oder ausbeuterische Zwangs- und Kinderarbeit“: Mit drastischen Worten bekräftigt die Resolution der Kommunen für ein starkes Lieferkettengesetz in Deutschland die Missstände, die durch ein Lieferkettengesetz bekämpft werden sollen. Mehr als 70 Städte und Gemeinden aus Deutschland haben die Resolution unterschrieben – und dazu gehört jetzt auch Neuss. Bürgermeister Reiner Breuer bekräftigte mit seiner Unterschrift die Verpflichtung der öffentlichen Hand, „faire, ökologische und menschenrechtskonforme Standards in unserem Einkauf und Handeln zu gewährleisten.“

Am Donnerstag, 27. Mai 2021, hat das Bundeskabinett den Entwurf zum Lieferkettengesetz beschlossen. Nun muss der Bundestag entscheiden.

(Stand: 28. Mai 2021/Spa)