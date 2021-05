28.05.2021 - Schulausschuss tagt

Über die Anpassung der Zuschüsse für das Förderprogramm OGS „Ganztag Inklusiv“ und die Errichtung einer temporären Containeranlage an der Kreuzschule berät der Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 2. Juni 2021, um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Mitteilungen der Verwaltung zu den Themen Breitbandausbau und Digitalisierung der Schulen, Jahresbericht der Musikschule 2020, Situation der Schulen und Corona sowie den Anmeldeergebnissen für die weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2021/2022. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Ralph-Erich Hildebrandt.

Die epidemische Lage erlaubt derzeit noch keine Präsenzsitzungen, daher findet der Ausschuss in Form einer Video-Konferenz via Zoom statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten bei Despina Kosmidou per E-Mail an despina.kosmidou@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die Sitzungsunterlagen können Sie im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de einsehen.





(Stand 28.05.2021, Kro)