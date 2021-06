28.06.2021 - Kuratorenführung durch neue Sonderausstellung

Auf einen spannenden Rundgang durch die gerade eröffnete Sonderausstellung „INTER NATIONES. Die Menschen im römischen Novaesium“ nimmt Kurator Dr. Carl Pause die Besucherinnen und Besucher am Mittwoch, 30. Juni 2021, 15 Uhr. Wer waren die Menschen, die vor 2000 Jahren in der römischen Garnison Novaesium lebten? Woher kamen sie? Diesen Fragen geht das Clemens Sels Museum Neuss zusammen mit dem Archäologischen Institut der Universität zu Köln in der Ausstellung nach. An der Grenze des Römischen Reichs formten sie eine multikulturelle Gesellschaft, die der Wunsch nach römischem Lifestyle verband.

Die Führung dauert 60 Minuten und kostet vier Euro pro Person zuzüglich Eintritt. Eine Anmeldung über die Website ist empfehlenswert. Ein Museumsbesuch ist ohne Buchung eines Zeitfensters und Schnelltest wieder möglich. Aktuelle Informationen über die geltenden Abstands- und Hygieneregeln finden die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie auch telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.





(Stand: 28.06.2021/Stgl)