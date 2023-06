28.06.2023 - Schützenfest in Holzheim – Busse fahren Umleitung

Ab kommenden Samstag, 1. Juli, bis Dienstag, 4. Juli, findet im Neusser Stadtteil Holzheim das diesjährige Schützenfest statt. Während der Schützenfestumzüge fahren die Busse der Linie 843 der Stadtwerke Neuss, sowie die BVRLinien eine Umleitung.

Als Ersatzhaltestellen können die Haltestelle „Vereinsstraße“ in der Reuschenberger Straße und die BVR-Haltestelle „Münchener Straße“ genutzt werden. Weiterhin sind Ersatzhaltepunkte in der Ziegeleistraße/Ecke Kreitzweg und im Kreitzweg/Kreuzungsbereich Kreitzer Straße eingerichtet.

Die Schützenumzüge finden zu folgenden Zeiten statt: Am Samstag, 1. Juli, von 11.30 – 12.30 Uhr und von circa 18 bis 23.30 Uhr. Am Sonntag, 2. Juli, von circa 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr. Am Montag, 3. Juli, von circa 17.00 bis 18.30 Uhr und am Dienstag, 4. Juli, von etwa 17.30 bis 19 und von 20.15 bis 21.00 Uhr.

Die Stadtwerke Neuss bitten die Fahrgäste, einen längeren Fußweg für ihre persönliche Fahrplanung zu berücksichtigen. Alle Informationen stehen auch unter www.stadtwerke-neuss.de zur Verfügung.