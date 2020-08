28.08.2020 - Comic Tag in der Stadtbibliothek

Über 30 verschiedene Comics, Manga und Graphic Novels können am Samstag, 5. September 2020, gratis in der Stadtbibliothek mitgenommen werden. Der „Gratis Comic Tag“ findet in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr im Erdgeschoss des Hauses am Neumarkt statt. Von Marvel über DC, frankobelgische Abenteuer, Disney bis zu Independent Comics gibt es für jedes Alter und jeden Geschmack - solange der Vorrat reicht - etwas dabei.