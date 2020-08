28.08.2020 - Fast bis zum Mond geradelt

„Fly me to the Moon“ sang Frank Sinatra 1964. Geflogen sind die über 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Stadtradelns in Neuss 2020 zwar nicht, aber die Entfernung zum Mond haben sie beinahe zurückgelegt. Zusammen radelten sie 347.355 Kilometer und sparten damit im Aktionszeitraum vom 5. bis zum 25. Juni 2020 rund 51 Tonnen Kohlendioxyd (CO2) ein. Die 68 Neusser Teams schafften dabei im Vergleich mit den anderen Städten und Gemeinden im Rhein-Kreis die meisten Gesamtkilometer.

Bei der Siegerehrung im Botanischen Garten zeichnete Bürgermeister Reiner Breuer die Siegerteams in vier Kategorien aus. In der Sonderkategorie Schulen lag das Gymnasium Norf mit 53.115 Kilometern bei 244 aktiven Radelnden und 7,8 Tonnen CO2-Einsparung auf Rang eins. Auf den Plätzen zwei und drei folgten das Quirinus-Gymnasium (23.383 Kilometer, 123 Radelnde, 3,43 Tonnen) und das Nelly-Sachs-Gymnasium (22.976 Kilometer, 94 Radelnde, 3,37 Tonnen). Da die Schulen in einer eigenen Kategorie gegeneinander antraten, wurden diese bei den weiteren Preisen ausgeklammert.

Daher siegte als Team mit den meisten Gesamtkilometern die St. Augustinus Gruppe mit 21.546 Kilometern (51 Radelnde, 3,2 Tonnen) vor Zweirad Oberländer (14.688 Kilometer, 16 Radelnde, 2,16 Tonnen) und dem Rathaus-Team (14.440 Kilometer, 49 Radelnde, 2,12 Tonnen). Die meisten Kilometer pro Kopf legte Zweirad Oberländer mit 918 zurück, es folgten BVW & Friends (664 Kilometer/Kopf, fünf Radelnde, 0,5 Tonnen) und der Norfer Narren Club (616 Kilometer/Kopf, zwei Radelnde, 0,2 Tonnen).

In einer weiteren Sonderkategorie wurde die fahrradaktivste Stadtratsfraktion ausgezeichnet. Die Siegerin wurde hier mittels einer Formel berechnet, welche die geradelten Kilometer mit der Teilnehmerquote gemessen an der Fraktionsgröße in Beziehung setzte. Hier siegte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit einem Wert von 117,8 vor der SPD (28,6) und der CDU (12).

Auch Stadtradel-Star Heribert Adamsky, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) wurde geehrt. Als Gesicht und Botschafter des Stadtradelns 2020 in Neuss erhielt er als Dank für sein Engagement eine wetterfeste Fahrradtasche von Bürgermeister Reiner Breuer.