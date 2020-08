Anna Tillmann feiert am Dienstag, 1. September 2020, ihren 103. Geburtstag. Gisela Hohlmann wird Tillmann zu ihrem Ehrentag in ihrem Zuhause besuchen und die Glückwünsche von Rat und Verwaltung der Stadt Neuss überbringen. Am selben Tag feiern die Eheleute Anita und Hans Neskes ihre Diamantenhochzeit. Sven Schümann wird den Eheleuten stellvertretend für Rat und Verwaltung der Stadt Neuss gratulieren.