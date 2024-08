Aufgrund einer dienstlichen Veranstaltung schließt das Sozialamt der Stadt Neuss, am Donnerstag, 5. September 2024, bereits um 17 Uhr. Unterlagen, die die Bürger*innen abgeben wollen, können sie in die Hausbriefkästen werfen. Das Team des Sozialamtes bedankt sich für das Verständnis und ist am Freitag, 6. September 2024, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten da.