28.09.2021 - Geheimcodes knacken, Art-Memes und ein Lego-Online-Workshop

In den Herbstferien bietet das Clemens Sels Museum Neuss wieder ein kreatives und abwechslungsreiches Programm für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren. Die Formate gehen über 180 Minuten und kosten zehn Euro pro Kind. Eine Anmeldung über die Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de/programm/ferienspass-herbst oder telefonisch unter 02131/90 4141 ist erforderlich.

Das Programm:

Montag, 11. Oktober 2021, 10 bis 13 Uhr

Die Code-Knacker – Geheimagenten und -agentinnen aufgepasst!

Schon Caesar erschwerte seinen Feinden den Zugang zu Informationen, indem er wichtige Nachrichten verschlüsselte. Diese Strategie verhalf ihm zu so manchem siegreichen Feldzug. Hier werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die Kryptografie, die hohe Kunst der Verschlüsselung, eingeweiht und entwickeln einen Geheimcode. Aber psssst!

Dienstag, 12. Oktober 2021, 10 bis 13 Uhr

Das farbige Früchtchen-Farblabor – superlecker und farbenfroh

Karotte, Hibiskus, Rotkohl und Co. sind nicht nur schmackhaft, aus ihnen lassen sich auch wunderschöne Naturfarben herstellen. Hier heißt es daher: Farblabor statt Obstsalat! Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mischen ihre eigenen Aquarellfarben. Die werden natürlich direkt ausprobiert. Jede Menge kreativen Input gibt`s vorab bei einem spannenden Streifzug durchs Museum, um zu erfahren, welche Farben Künstler und Künstlerinnen vom Mittelalter bis heute so benutzt haben.

Donnerstag, 14. Oktober 2021, 10 bis 13 Uhr

Impossibly funnny: Kunst, Porträts und Art-Memes

Mona Lisa mit Mundschutz? Ein echter Art-Memes-Klassiker! Aber wie lautet eigentlich das LOL-Art-Memes-Geheimrezept? Hier wird diese besondere DIY-Artform einmal genauer unter die Lupe genommen. Die kreative Reise beginnt bei der zeitlosen Faszination von Porträts und führt bis zu den heute so beliebten Selfies. Im Anschluss werden eigene Art-Memes erstellt und dabei mit Schrift und Bild exeperimentiert. Eins ist klar, wenn Alltagsbeobachtung, Humor und Kunst zusammentreffen, sind Kreativität und Witzigkeit keine Grenzen gesetzt!

Freitag, 15. Oktober 2021, 10 bis 13 Uhr

Game on! – Digital zum Original: Fang den Hut!

Trendsetter und Fashionistas aufgepasst…mit dem richtigen Hut wird das Outfit perfekt! Aber Vorsicht, hier muss alles stimmen: Farbe, Form und auch die Hutgröße. Mithilfe der Open-Source-Programmiersprache Scratch und einer einfachen „Schritt für Schritt“-Anleitung eignen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen grundlegende Programmier-Skills an und können am Ende ein erstes eigenes stylisches Online-Game veröffentlichen. Jede Menge Inspiration gibt’s vorab in der Sammlung. Na, wer hat Mut zum Hut?

Samstag, 16. Oktober 2021, 10 bis 13.30 Uhr

Kirmes, Rummel, Karussel – Der Brick-Art Online-Workshop

„Wer hat noch nicht, wer will nochmal?“ Popcornduft, Dosenwerfen und Geisterbahn … endlich ist wieder Kirmes! Brick Art Künstler Cole Blaq nimmt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit zu einer aufregenden Expedition in die kunterbunte Welt des Rummels. Nach einer Stipvisite in der Sammlung wird nach Herzenslust mit Legosteinen alles gebaut, was an Jahrmärkten so wahnsinnig gut gefällt. Ab gehts, los gehts, yipeee-ya-yeahhh! Für diesen Workshop gilt ein Anmeldeschluss bis zum 4. Oktober 2021, da das LEGO-Material zugesandt wird.

(Stand: 28.09.2021/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv.